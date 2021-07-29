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Buğday rekoltesinde büyük düşüş - Son Dakika

Buğday rekoltesinde büyük düşüş

29.07.2021 11:31

Buğday rekoltesinde büyük düşüş Konya Ovasında sulak alanlardaki ekimlerde 30 civarı kurak alanlarda ise yüzde 51 oranında düşüş yaşanıyor Nisan ve Mayıs'ta beklenen yağışların olmaması sonucu Konya'nın birçok yerinde biçerdöverlerin araziye girme şansı olmazken, bu alanlar koyunlara yem...

Buğday rekoltesinde büyük düşüş

Konya Ovasında sulak alanlardaki ekimlerde 30 civarı kurak alanlarda ise yüzde 51 oranında düşüş yaşanıyor

Nisan ve Mayıs'ta beklenen yağışların olmaması sonucu Konya'nın birçok yerinde biçerdöverlerin araziye girme şansı olmazken, bu alanlar koyunlara yem olarak otlatıldı

KONYA - Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında buğday hasadı devam ediyor. Geçen yıla oranla rekolte ve kalitede büyük oranda düşüş yaşandığını belirten Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, sulak alanlardaki ekimlerde 30 civarı kıraç alanlarda ise yüzde 51 oranında düşüş olduğunu söyledi.

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da 2 milyon 200 bin hektarlık bir ekim alanında yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretimi yapılıyor. Konya'ya geçen yıl Temmuz ve Aralık aylarında 80 milimetre yağış düşerken, bu yıl sadece 30 milimetre yağış düştü. Yağış yetersizliğinden dolayı kuraklıkla karşı karşıya kalan Konya Ovasında sulanabilir ve kıraç alanda bu yıl büyük oranda rekolte ve kalitede düşüş yaşandı.

"Sulanabilir arazide yüzde 30 civarında kaybımız var"

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, dünyada ve ülkemizde yaşanan küresel ısınma kaynaklı su kaynaklarımızın da yetersiz olmasıyla beraber sulanabilir arazilerde hasat döneminin sonuna yaklaşıldığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde kırsal alanlarda hububatta arpa ve buğday hasadımız tamamlandı. Şuan için sulu arazilerde hasatta sona gelirken, rekoltede büyük kayıplar yaşıyoruz. Sulanabilir arazilerde yaklaşık yüzde 30 civarında kaybımız var. Yani geçen yıllarda dekarda bir ton alırken şuan için aldığımız ürün 600 ile 700 kilograma düşmüştür. Bunun yanında sadece rekolte kaybımız değil ürünlerdeki kalite kaybımızda yukarı seviyelere kadar çıktı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde böyle bir kuraklıkla karşı karşıya kalmayız" dedi.

Yağış yetersizliğinden ekinler büyümedi, biçerdöverler araziye giremeyince koyunlara yem oldu

Yağız şöyle devam etti: "Kuraklığa dayanaklı çeşitleri ekmemize rağmen bu yıl sıcaklıkların hat safhada olmasıyla Nisan ve Mayıs'ta beklenen yağışların olmaması sonucu Konya'mızın birçok yerinde biçerdöverlerin araziye girme şansı olmadı. Biz de bu alanları koyunlara yem olarak otlattık. Sulu arazilerde ise normalde 3 veya 4 sulama yaparken bu yıl 6 veya 7 sulama yapmamıza rağmen taban suya hasret olduğu için şuan rekoltemiz 600 ile 700 kilograma kadar düşmüş durumda. Bu da Konya ortalamasında yüzde 51 ürün kaybına sebep olurken bunun yanında da kaliteyi de kaybettik" şeklinde konuştu.

Başkan Yağız çiftçilere uyarılarda bulunarak, "Önümüzdeki yıllarda üreticilerimizin bu kuraklığın devam etme tehlikesine karşı nadasa yer bırakmaları, hemen sürmeleri yani en azından yağmadığı halde biraz daha nadas alanlarını genişletmemiz gerekiyor. Ürünü 200 ile 300 kilogram arttırmamıza yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konya Ovasının su ve desteklemeleri hakkında konuşan Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, "Bizim ülkemizde artık denize ve boşa giden suların Konya ovasına biran önce çevrilmesi gerektiğini, bu suyu Konya Ovasına aktarmadığımız takdirde yer altı suları da sürekli her yıl 5 ile 10 metre aşağıya gitmesinden dolayı ilerleyen yıllarda bizi daha fazla sıkıya düşürebilir. Bakanlığımızın ve hükümetimizin biran önce denize akan suyun Konya Ovasına çevrilmesini denememiz lazım. Bununla beraber sulamayla Tarım Bakanlığımızın desteklemelerini ve basınçlı sulama, damlama sistemi, yer altı sulama sistemleri gibi sistemleri biran önce yayarak üreticilerimize desteklerini de yüzde 50 oranından 70 oranına çıkartarak var olan suyu en tasarruflu şekilde kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yıllardır çiftçilik yapan Ali Sami Biçen, "Geçen yıl üretim ağımız iyiydi ama bu yıl yağışlar olmadığı için rekolte ve kalitemiz düşük" dedi.

Buğday rekoltesinde büyük düşüş
Buğday rekoltesinde büyük düşüş
Buğday rekoltesinde büyük düşüş
Buğday rekoltesinde büyük düşüş
Buğday rekoltesinde büyük düşüş
Buğday rekoltesinde büyük düşüş
Buğday rekoltesinde büyük düşüş

Türkiye, Buğday, Meram, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Buğday rekoltesinde büyük düşüş - Son Dakika Ekonomi


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