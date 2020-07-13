Buğday tarlaları çiftlerin yeni gözdesi oldu - Son Dakika

Buğday tarlaları çiftlerin yeni gözdesi oldu

Dünya evine girecek çiftlerin en mutlu anlarını ölümsüzleştirdiği dış çekim fotoğrafları için buğday tarlaları doğal fotoğraf platosu haline geldi.

Dünya evine girecek çiftlerin en mutlu anlarını ölümsüzleştirdiği dış çekim fotoğrafları için buğday tarlaları doğal fotoğraf platosu haline geldi.

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Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbirler kapsamında ara verilen ve tekrar başlayan düğün sezonuyla birlikte düğün fotoğrafçılarının dış mekan çekimlerinde artış yaşandı.


Karabük'te dünya evine girecek çiftler için; UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konak, köprü ve kanyonların yanı sıra ekin tarlaları da eşsiz bir fon oluşturuyor.


3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Safranbolu ilçesi başta olmak üzere diğer ilçeleriyle adeta açık hava platosu olan Karabük'te, çiftler dış mekan çekimi için özelikle buğday tarlaları, su kenarları, tarihi yapıların yer aldığı mekanları tercih ediyor.


"Buğday tarlaları özellikle çok tercih ediliyor"


Düğün fotoğrafçılığı yapan Akif Demir, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle bir süre çekimlere ara verdiklerini hatırlattı.


Normalleşme süreciyle birlikte işlerin açıldığını ifade eden Demir, "Kısıtlamalar olmasına rağmen düğünler başladı. Şu an bir sıkıntı yok, inşallah böyle devam eder. Çiftler doğal mekanlarda daha güzel çıkıyorlar. Bizlerde çiftleri bu şekilde yönlendiriyoruz. Fotoğrafta her şeyin doğal olmasını istiyoruz. O nedenle buğday tarlaları özellikle çok tercih ediliyor" dedi.


Her şeyin doğalının güzel olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:


"Bizde ekinlere zarar vermeden çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kalite açısında, görünüşü ve doğallık açısından fotoğraflar çok farklı, güzel çıkıyor. Bizde bu yüzden tarlaları tercih ediyoruz. En çok tercih edilenler arasında tarlalar, su kenarları, sahiller yer alıyor."


Gelinliğiyle buğday tarlasında fotoğraf çektiren Filiz Dağcıoğlu da fotoğrafçılarının tavsiyesiyle buğday tarlasında fotoğraf çektirdiklerini belirtti.


Memnun kaldıklarını vurgulayan Dağcıoğlu, "Gelinlikle biraz zor oluyor" dedi. - KARABÜK

Koronavirüs, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buğday tarlaları çiftlerin yeni gözdesi oldu - Son Dakika
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