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Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı

14.06.2021 10:10
Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halinde olan otomobilin buğday tarlasına devrilmesiyle 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halinde olan otomobilin buğday tarlasına devrilmesiyle 5 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündüzlü Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.C., idaresindeki 59 FF 095 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak buğday tarlasına devrildi. Devrilme sonucu 5 kişi ters dönen araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan 5 kişi Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri de kaza hakkında soruşturma işlemleri başlatırken, 5 kişinin hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı
Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı

Otomobil, Tekirdağ, Buğday, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buğday tarlasına yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika


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