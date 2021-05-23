Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi - Son Dakika

Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi

ANTALYA - Antalya'da buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak 30 dönümden fazla alanı küle çevirdi. Yanan tarlanın yanında ekinleri olan vatandaş Sabahattin Toprak, "Burada benim de tarlam var, yangın bana sıçramadı ama diğer tarlalara sıçramış. Yaklaşık 30-40 dönüm yer yandı" dedi.

Yangın, Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebeple buğday tarlasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın 30 dönümden fazla alanı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde söndürülse de sarı buğday tarlaları siyah renge büründü.

"Hep birlikte söndürdük"

Tarlaya yakın yerde ikamet eden Ertuğrul Ünal, "Biçer biçiyordu, 10 dakika sonra duman çıkmaya başladı. Baktık ki yangın var. İtfaiye geldi. Köylüler geldi, traktörler geldi, hep beraber söndürdük. Söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü" dedi.

"30-40 dönüm yer yandı"

Yan tarlada ekinleri olan Sabahattin Toprak ise, "Burada benim de tarlam var, yangın bana sıçramadı ama diğer tarlalara sıçramış. Yaklaşık 30-40 dönüm yer yandı. Evler de ucuz kurtuldu yangından" diye konuştu.