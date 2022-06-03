Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu

03.06.2022 13:11
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Kahta Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan ve buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 10 dönümlük alanda bulunan ekin küle döndü. - ADIYAMAN

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Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü Ekili alanda korkutan yangın Ekili alanda korkutan yangın
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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