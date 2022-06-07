Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu

07.06.2022 20:33
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Söke ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevler ekiplerin hızlı müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevler ekiplerin hızlı müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Söke ilçesi Akçakaya Mahallesi ile Pamukçular Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Orman Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere 4 itfaiye, 4 arazöz, 3 orman ekibi olmak üzere toplam 50 personelle müdahale etti. Rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevleri kontrol altına alan ekipler, alevleri çevredeki tarlalara ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yapılan ilk incelemelere göre yangında 80 dönüm zeytinlik, 80 dönüm ise buğday alanı zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ayrıca yangının söndürme çalışmaları esnasında bir jandarma astsubayının da dengesini kaybederek düşmesi sonucu ayağını kırdığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - AYDIN

Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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