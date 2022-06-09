Buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeye TOMA da destek oldu - Son Dakika
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Buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeye TOMA da destek oldu

09.06.2022 15:49

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki vatandaşın tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığına bağlı TOMA da destek verdi.

Yangında tarladaki buğdayların bir kısmı zarar gördü.

Buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeye TOMA da destek oldu
Buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeye TOMA da destek oldu
Buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeye TOMA da destek oldu
Buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeye TOMA da destek oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeye TOMA da destek oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeye TOMA da destek oldu - Son Dakika
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