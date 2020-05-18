Buğday tarlasında gelincik şöleni - Son Dakika

Gelinciklerin oluşturduğu kartpostallık manzarayı gören vatandaşlar anı görüntüleyerek tadını çıkarıyor. Fotoğraf tutkunları da çiçek açan milyonlarca kırmızı gelinciği görüntülemek için gelincik tarlalarına geliyor. - GAZİANTEP

İslahiye ilçesi Erenler Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla açan çiçek açan gelincikler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yeşil ve sarı renklerin hakim olduğu buğday tarlalarındaki gelincikler arazileri kırmızıya bürüdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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