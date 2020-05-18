Buğday tarlasında gelincik şöleni - Son Dakika

Fotoğraf tutkunları da çÇiçek açan milyonlarca kırmızı gelinciği görüntülemek için gelincik tarlalarına geliyor.

İslahiye ilçesi Erenler Mahallesinde havaların ısınmasıyla açan çiçek açan gelincikler kart postallık görünler ortaya çıkardı. Yeşil ve sarı renklerin hakim olduğu buğday tarlalarındaki gelincik çiçekleri, adetayı arazileri kırmızıya boyadı. Gelinciklerin oluşturduğu manzara kartpostalık manzarayı gören vatandaşlar anı görüntüleyerek, tadını çıkarıyor.

GAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinrdeki buğday tarlalarından çiçek açan gelincikler, görsel şölene neden oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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