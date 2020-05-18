Buğday tarlasında gelincik şöleni - Son Dakika

Gelinciklerin oluşturduğu kartpostallık manzarayı gören vatandaşlar anı görüntüleyerek tadını çıkarıyor. Fotoğraf tutkunları da çiçek açan milyonlarca kırmızı gelinciği görüntülemek için gelincik tarlalarına geliyor.

İslahiye ilçesi Erenler Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla açan çiçek açan gelincikler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yeşil ve sarı renklerin hakim olduğu buğday tarlalarındaki gelincikler arazileri kırmızıya bürüdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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