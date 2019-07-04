Son Dakika Haberleri: Buğday tarlasında yangın
Son Dakika Güncel Haber

Buğday tarlasında yangın

1 saat önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangında 75 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Buğday tarlasında yangın, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangında 75 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Adatepe Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki Müslüm Şahin, Ferhat Koç, Mehmet Uygun ve Nuri Er'e ait buğday ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, 75 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.
Tarla sahiplerinden Müslüm Şahin, yangında buğday ekili arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, yaklaşık 75 dönüm ekili alanın yandığını söyledi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade eden Şahin, bir yıllık emeklerinin heba olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:40 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı Ünlü şair Küçük İskender, son yolculuğuna uğurlandı Bozcaada Belediye Meclisi'nden Ramazan Öksüz cinayeti sonrası radikal karar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:24:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buğday tarlasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]