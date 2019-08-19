Buğday tarlasında yangın
2 saat önce
Bingöl'ün Genç ilçesinde buğday tarlasında yangın çıktı.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54 Kaynak: AA
'ün Genç ilçesinde buğday tarlasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Doğanca
Köyünde buğday tarlasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Köylülerin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerinin yalaşık 2 saat süren çalışması soncunda yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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