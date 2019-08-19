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Buğday tarlasında yangın

2 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde buğday tarlasında yangın çıktı.

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Bingöl'ün Genç ilçesinde buğday tarlasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Doğanca Köyünde buğday tarlasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Köylülerin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yalaşık 2 saat süren çalışması soncunda yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Doğanca, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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