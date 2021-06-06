Buğday tarlasında yangın nöbeti - Son Dakika

Buğday tarlasında yangın nöbeti

Elektik tellerine çarpan kuş ekinleri yaktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kuşun çarptığı elektrik tellerinden çıkan kıvılcım, buğday tarlasının yanmasına neden oldu. Tarla sahibi, yeni bir yangının çıkma ihtimaline karşı ekinler hasat edilene kadar gece gündüz nöbet tutmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yollarbaşı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Hakan Zencirci tarlasını kontrol ettiği sırada elektrik tellerine çarpan bir kuşun neden olduğu kıvılcımlar, kurumuş buğdayların arasına düştü. Çarpmanın etkisiyle kuş telef olurken tarla ise alev aldı. Alevleri tek başına söndüremeyen Zencirci, mahalleliden yardım istedi. Traktörlere binen mahalleli, alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı. Alevlerin etrafını süren mahalleli yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişi özel araçla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken tedbir amaçlı bölgeye ambulans sevk edildi.

Mahalleli nöbet tutuyor

Tarla sahibi Hakan Zencirci, yeni bir yangın çıkmaması için akrabalarıyla birlikte tarlada nöbet tutmaya başladı. Yangının nasıl çıktığını anlatan Zencirci, arazisinden 4 dönümün yandığını belirtti.