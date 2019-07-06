Buğday tarlasındaki yangını traktörlerle söndürdüler
1 saat önce
ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde çiftçiler, buğday tarlasında çıkan yangını, traktörle sürerek söndürdü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:18 Kaynak: DHA
ÇORUM'un Boğazkale
ilçesinde çiftçiler, buğday tarlasında çıkan yangını, traktörle sürerek söndürdü.
Boğazkale ilçesine bağlı Kaymaz
köyü Yazı mevkiindeki bir buğday tarlasında sabah saatlerinde çıktı. Elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların neden olduğu belirtilen yangına, müdahaleyi çiftçiler yaptı. Çiftçiler, yaklaşık 20 traktörle, yangın çıkan tarlayı sürdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de tarlada soğutma çalışması yaptı.
Yangında buğday tarlalarında zarar oluştu.
- Çorum
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