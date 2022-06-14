Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi - Son Dakika
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Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi

14.06.2022 12:14

- Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde buğday tarlasının yanmasını traktör ve su ile müdahale eden mahalleli engelledi.

- Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde buğday tarlasının yanmasını traktör ve su ile müdahale eden mahalleli engelledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yönlü kırsal Mahallesinde yaşandı. Yol kenarında bulunan buğday ekili tarla, iddiaya göre plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeniyle yanmaya başladı. Yangını giren mahalleli olay yerine koşarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Birlikte yangına müdahale ettiler

Tarlaya giren traktörler, yanan alan ile tarlanın diğer ekili kısımlarının birbiriyle bağlantısını koparmak için arasını sürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, birlikte hareket ederek rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen alevlerin daha fazla yayılmaması için büyük çaba harcadı. Uzun süren uğraşları ardından yangın tamamen söndürüldü.

Ekiplerin yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemeleri devam ederken yangın nedeniyle tarlada bulunan sulama borularında hasar oluştuğu belirtildi.

Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi
Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi
Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi
Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi
Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi
Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi
Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi
Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi
Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi

YORUMLAR
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Yüksek gerilim hattı buğday tarlasını kül etti Yüksek gerilim hattı buğday tarlasını kül etti Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buğday tarlasının yanmasını mahalleli engelledi - Son Dakika

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