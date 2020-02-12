Buğday ticaretinden 17 yılda 12,5 milyar dolarlık gelir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Buğday ticaretinden 17 yılda 12,5 milyar dolarlık gelir - Son Dakika Ekonomi

Buğday ticaretinden 17 yılda 12,5 milyar dolarlık gelir

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretim fazlası ve ithal edilen buğdayın, un, irmik, makarna gibi ihraç edilen ürünlerde kullanıldığını belirterek, buğday ticaretinden son 17 yılda 12,5 milyar dolar net gelir elde edildiğini bildirdi.

Buğday ticaretinden 17 yılda 12,5 milyar dolarlık gelir, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretim fazlası ve ithal edilen buğdayın, un, irmik, makarna gibi ihraç edilen ürünlerde kullanıldığını belirterek, buğday ticaretinden son 17 yılda 12,5 milyar dolar net gelir elde edildiğini bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin buğday üretiminde kendine yeterli olduğuna işaret etti.

20 milyon tonluk üretime karşı tüketimin 18,5 milyon ton seviyesinde bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, "Üretim fazlası ve ithal edilen buğday, un, irmik, makarna gibi ihraç edilen ürünlerde kullanılıyor. 2002-2019 yılları arasında buğday ticaretinden 12,5 milyar dolar net gelir elde edildi." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, buğday üretimini artırmak amacıyla çiftçilere ödenen hububat prim desteklerinde geçen yıla göre yüzde 100 artış yapıldığının altını çizerek, söz konusu desteği kilogram başına 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardıklarını vurguladı.

Dekar başına gübre desteğini 8 liraya, mazot desteğini 19 liraya çıkardıklarını aktaran Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin ekmeklik buğday alım fiyatını da 2019'da bir önceki yıla göre, yüzde 29 artırarak ton başına 1350 lira olarak açıkladığını anımsattı.

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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