Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası...
1 saat önce
Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Buğday unu sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:51 Kaynak: İHA
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