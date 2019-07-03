Son Dakika Haberleri: Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası...
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Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası...

1 saat önce

Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

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Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Buğday unu sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:51 Kaynak: İHA
Ekonomi
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