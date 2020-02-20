Buğday üreticileri bilgilendirildi - Son Dakika

Bilecik'te buğday üretiminin yoğun olduğu Dereköy köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Hububat Hastalık ve Zararlıları Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı.



Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köy kahvesinde yapılan toplantıya, Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Hatice Derya Aksu, Beyce Köyü Muhtarı Cemil İnce, şube müdürlüğü teknik personeli ve çevre köylerden çiftçiler katıldı.



"Uygun doz, alet ve ekipmanla ilaçlama yapmanız gerekir"



Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Selcen Erol, hastalık ve zararlıların hububatta hem kalite hem de verim açısından büyük verim kaybına yol açtığını söyleyerek, "Bu hastalık ve zararlılarla ilgili olarak il ve ilçe müdürlükleri olarak toplamda 8 ekiple sezonda devamlı olarak köylerimizde tarla kontrollerinin gerçekleştirildiğini, eşik sınırı geçen önemli düzeyde zarar oluşturan hastalık ve zararlı durumunda çiftçilerimiz gerekli mücadele konusunda teknik talimatlara ve kullanım şartlarına uygun bir şekilde uygun doz, alet ve ekipmanla ilaçlama yapmanız gerekir" dedi.



Ziraat Mühendisi Selcen Erol daha sonra çiftçilere hububat yetiştiriciliği, hastalıklar ve zararlılar konusunda slayt eşliğinde bilgi verdi. - BİLECİK