BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR - Son Dakika
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BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR

01.06.2022 16:39

ADANA'da buğday hasadı 2 haftadır devam ederken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hala alım fiyatları açıklanmadı.

ADANA'da buğday hasadı 2 haftadır devam ederken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hala alım fiyatları açıklanmadı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, artan girdi maliyetlerine karşın çiftçilerin üretime devam edebilmesi için 8 TL'nin üzerinde alım fiyatı açıklanması gerektiğini söyledi.

Ülkede stratejik öneme sahip buğdayın ekim alanları geçen yıl kentte yüzde 25 düştü. 1 milyon 400 bin dekar alana ekili buğdayın hasadı 2 hafta önce başladı. Ancak TMO tarafından alım fiyatları hala açıklanmadı. Belirsizlik ortamında ürünlerini fiyat kıran tüccarlara satmak istemeyen çiftçiler, buğdaylarını depolamaya başladı.

GÜBRELEME AZALDI, VERİM DÜŞTÜ

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, hasadın en erken başladığı, deniz kıyısındaki Karataş ilçesindeki çalışmaları inceledi. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçilerin yeteri kadar gübreleme yapamadığına dikkat çeken İncefikir, bu nedenle dekar başına verimin düştüğünü söyledi. Alım fiyatlarını bir an önce açıklanması gerektiğini kaydeden İncefikir, 'Şu an bulunduğumuz bölgelerde alınması gereken dönüm birimden 100-150 kilo aşağı ürün alınıyor. Varsayalım, geçen sene 400-500 kilo alınan yerlerde şu an 300-350 kilo aralığında ürün alınıyor. Alım fiyatının minimum 8 lira üstünde olmasını talep ediyoruz çünkü üretimin sürdürülebilir olması önemli. Girdi maliyetlerinin ne kadar olduğunu hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki yıl ekim alanlarının düşmemesi, üreticinin üretime devam etmesi adına bu rakamların verilmesi zaruri ve zorunlu. TMO'nun kararı çiftçiler için çok önemli çünkü ürünlerini satabilecekleri en garanti yer burasıö dedi.

BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR
BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR
BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR
BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR
BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR
BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR
BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR
BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR
BUĞDAY ÜRETİCİSİ ALIM FİYATI BEKLİYOR

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Kaynak: DHA

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