Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı - Son Dakika
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Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı

06.06.2022 10:02

Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladıOSMANİYE Türkiye'de önemli hububat merkezleri arasında yer alan Osmaniye'de buğday hasadı başladı.

Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı

OSMANİYE Türkiye'de önemli hububat merkezleri arasında yer alan Osmaniye'de buğday hasadı başladı. Dekara yaklaşık 500 kilo buğday alan çiftçinin yüzü güldü.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye'de buğday hasadı başladı. Düziçi ilçesinde biçerdöverlerin çalışmasıyla tarlalarda hasat şenliği başlarken dekar başından elde edilen yaklaşık 500 kiloluk verim de çiftçinin yüzünü güldürdü. Önümüzdeki günlerde etkili olacak olan yağmurdan etkilenmemek için hası birkaç gün erkene çektiklerini belirten çiftçiler, hasadın bereketli başladığını ifade etti. Bölgede hasada başladıklarını belirten çiftçilerden İlyas Demir, "Düziçi bölgemizde hasadımız başladı yağmur geliyor diye de hasadı biraz öne çektik. Verimde de dekar başına yaklaşık 450-500 kilo buğday alıyoruz. Tabi düşük verim aldığımı yerler de var. Buralar genelde biraz daha kıraç olan arazilerimiz" diye konuştu.

Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı
Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı
Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı
Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı
Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı
Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı
Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı
Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı

YORUMLAR
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Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı CHP'li Emir, Osmaniye'de Hasat Yapılan Buğday Tarlasında: 'Çiftçi, Buğday Taban Fiyatı Bekliyor. Hem Üretiyor, Hem Sömürülüyor' CHP'li Emir, Osmaniye'de Hasat Yapılan Buğday Tarlasında: 'Çiftçi, Buğday Taban Fiyatı Bekliyor. Hem Üretiyor, Hem Sömürülüyor'
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buğday üreticisinin yüzü gülüyor: Osmaniye'de buğday hasadı başladı - Son Dakika

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