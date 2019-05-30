Buğday üretimi öngörüsü yüzde 2.5 düşüşle 20 milyon tonun altında

– Türkiye'de buğday üretiminin 2019 yılında, yüzde 2.5 düşüşle 19.5 milyon tona gerileyeceği, buna karşılık arpa ve yulaf üretimindeki artışların etkisiyle toplam tahıl ürünleri üretiminin ise yüzde 1.1 artarak yaklaşık 34.8 milyon tona yükseleceği öngörüldü.Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Tarım ve Orman Bakanlığı öngörülerine dayanan verilerine göre, bitkisel üretimi, yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5.4, sebzelerde yüzde 2.7, meyvelerde de yüzde 5.8 arttı.Üretimin 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67.9 milyon ton, sebzelerde 30.8 milyon ton ve meyvelerde 23.6 milyon ton olacağı tahmin edildi.Buna göre 2019 yılında;Toplam tahıl üretiminin, bir önceki yıla göre, yüzde 1.1 artışla 34.8 milyon ton olacağı tahmin edildi.Buğday üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 2.5 düşüşle 19.5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 7.1 düşüşle 7.5 milyon ton, çavdar üretiminin değişim göstermeyerek 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 1.9 artışla 265 bin ton olması öngörüldü.Yemeklik baklanın yüzde 1.6 artışla yaklaşık 6 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 22.6 düşüşle 380 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 9.9 artışla yaklaşık 5.0 milyon ton olacağı öngörüldü.Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde14.3 artışla 160 bin ton olması öngörüldü.Tütün üretiminin yüzde 12.7 düşüşle 70 bin, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 11.4 artışla 21 milyon ton olacağı öngörüldü.Sebze ürünleri üretiminin, 2019 yılında, bir önceki yıla göre, yüzde 2.7 artışla yaklaşık 30.8 milyon ton olacağı öngörüldü.Sebze ürünleri alt gruplarında üretimi incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 14.1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1.0, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 3.6 artış olacağı öngörüldü.Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2.9, kuru soğanda yüzde 23.8, hıyarda yüzde 2.0 artış, karpuzda yüzde 3.4, sivri biberde yüzde 1.4, patlıcanda yüzde 3.3 azalış olacağı öngörüldü.Meyve ürünleri üretiminin 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.8 artışla yaklaşık 23.6 milyon ton olacağı öngörüldü.Meyveler içinde önemli ürünlerin üretimine bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 6.8, şeftalide yüzde 5.5, kirazda yüzde 6.0, çilekte yüzde 4.3 artış, yenidünyada ise yüzde 8.2 azalış olacağı öngörüldü.Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 6.1 artacağı, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığının ise yüzde 58.3 azalacağı öngörüldü.İncir üretiminde yüzde 7.3, muz da ise yüzde 18.1 artış olacağı öngörüldü. (Grafik)

- İstanbul