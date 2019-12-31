Buğday üretimi yüzde 5.0 düşüşle 19 milyon tona indi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Buğday üretimi yüzde 5.0 düşüşle 19 milyon tona indi - Son Dakika Ekonomi

Buğday üretimi yüzde 5.0 düşüşle 19 milyon tona indi

6 saat önce

Bitkisel üretim genel olarak 2019 yılında yükselirken, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünü buğdayda üretim, 2018 yılına göre yüzde 5.0 düşüşle 20 milyon tonun da altına inerek 19 milyon tona geriledi.

Buğday üretimi yüzde 5.0 düşüşle 19 milyon tona indi, System.String[]

Bitkisel üretim genel olarak 2019 yılında yükselirken, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünü buğdayda üretim, 2018 yılına göre yüzde 5.0 düşüşle 20 milyon tonun da altına inerek 19 milyon tona geriledi. Buğday üretimi 2017 yılındaki 21 milyon 500 bin tonluk düzeyinden, 2018 yılında yüzde 7.0 azalarak 20 milyon tona düşmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında geçtiğimiz yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1.4, sebzelerde yüzde 3.5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim yüzde 0.3 arttı.

üretim miktarları yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 63.8 milyon ton, sebzelerde 31.1 milyon ton ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22.3 milyon ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre,  2019 yılında geçen yıla göre;

Tahıl ürünleri üretim miktarları geçtiğimiz yıla göre yüzde 0.02 azalarak yaklaşık 34.4 milyon ton olarak gerçekleşti.

Buğday üretimi yüzde 5.0 azalarak 19 milyon tona gerilerken, arpa üretimi yüzde 8.6 artarak 7.6 milyon tona yükseldi; çavdar üretimi yüzde 3.1 azalarak 310 bin tona gerilerken, yulaf üretimi yüzde 1.9 artarak 265 bin tona çıktı.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla yüzde 7.1 azalarak yaklaşık 5.5 bin ton, yeşil mercimek yüzde 1.5 artarak 43.6 bin ton, yumru bitkilerden patates de yüzde 9.4 artarak yaklaşık 5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 7.1 artarak 150 bin ton oldu.

Tütün üretimi yüzde 7.0 azalarak 70 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 3.7 artarak 18.1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebze ürünleri üretim miktarı yüzde 3.5 artarak yaklaşık 31.1 milyon ton oldu.

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 8.4, meyvesi için yetiştirilen sebzeler yüzde 2.7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler ise yüzde 5.5 arttı.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden, domateste yüzde 5.7, kuru soğanda yüzde 13.9, hıyarda yüzde 3.7 artış olurken, karpuzda yüzde 4.0, sivri biberde yüzde 3.0, patlıcanda yüzde 1.6 azalış oldu.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.3 artarak yaklaşık 22.3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre kayısı yüzde 12.9, nar yüzde 4.0, çilek yüzde 10.4 arttı, elma yüzde 0.2, limon yüzde 13.6 azaldı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 15.2 azaldı, sert kabuklu meyvelerden ceviz yüzde 4.7 arttı.

Muz üretiminde yüzde 9.9 artış, portakalda ise yüzde 10.5 azalış oldu.

Süs bitkileri üretim miktarı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.4 arttı.

Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 63.6, diğer süs bitkileri yüzde 36.4'lük bir paya sahiptir.

Kesme çiçek üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3.6, dış mekan süs bitkileri yüzde 0.7 artarken, iç mekan süs bitkileri yüzde 14.1 azaldı." (Grafik)

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında geçtiğimiz yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1.4, sebzelerde yüzde 3.5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim yüzde 0.3 arttı. İstanbul DHA


Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı

Son Dakika Haberleri
17:03 Başkan Büyükgöz yılın son iş yeri açma ruhsatını verdi - Son Dakika Ekonomi
16:44 Altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi
16:36 Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:25 Başkan Akay, "Kayseri Şeker yasasının değiştirilemez tek maddesi, çiftçimizin ve çalışanlarımızın... - Son Dakika Ekonomi
16:06 Ford elektrikli aracı için sipariş almayı durdurdu - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:16:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Buğday üretimi yüzde 5.0 düşüşle 19 milyon tona indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]