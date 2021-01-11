Buğday üretiminde kritik süreç, yağış etkili olmazsa rekolte düşecek - Son Dakika

Buğday üretiminde kritik süreç, yağış etkili olmazsa rekolte düşecek

11.01.2021 10:27

- Buğday üretiminde kritik süreç, yağış etkili olmazsa rekolte düşecek Türkiye genelinde etkili olan kuraklık Sivas'ta çiftçileri düşündürmeye başladı.

- Buğday üretiminde kritik süreç, yağış etkili olmazsa rekolte düşecek

Türkiye genelinde etkili olan kuraklık Sivas'ta çiftçileri düşündürmeye başladı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 15 gün içerisinde yağışlı havanın etkisini hissettirmemesi durumunda buğday hasadında büyük oranda rekolte düşüşü yaşanacağını söyledi.

SİVAS - Ülke genelinde etkili olan kuraklık, Türkiye'nin hububat ambarı konumunda olan Sivas'ta çiftçileri düşündürmeye başladı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 15 gün içerisinde yağışlı havanın etkisini hissettirmemesi durumunda buğday hasadında büyük oranda rekolte düşüşü yaşanacağını söyledi.

Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Sivas'ta kış ayları olmasına rağmen kar ve yağmur yağışı etkisini beklenen oranda hissettirmedi. Türkiye'de buğday üretiminde önemli iller arasında yer alan Sivas'ta kuraklık çiftçileri düşündürmeye başladı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, ülke genelinde etkili olan kuraklığa karşı bilim kurulu oluşturulması çağrısında bulundu.

"Bahar havasını yaşıyoruz"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ta Ocak ayında bahar havasının yaşandığını belirterek, "Küresel ısınmadan dolayı kuraklık ülkemizde ve Dünya'da başlı başına büyük sıkıntılar oluşturmaya başladı. Bu sıkıntıları en büyük şekilde yaşayan illerimizden bir tanesi de İç Anadolu bölgesindeki Sivasımız. Bu gün Ocak ayının 8'i, normalde Bin 300 rakımlı olan noktalarda kar olması lazımdı. Buğdayların ve tüm arazimizin kar altında olması lazımdı. 2021 yılına girmemize rağmen ne yağmur yağışımız var, nede kar yağışı var. Bahar havasını yaşıyoruz. Artık bunun bir an önce bitmesini istiyoruz. Covid-19 hastalığından dolayı nasıl bilim kurulu kurulduysa kuraklığa karşı da bir an önce bilim kurulu kurulmalıdır. Başta Cumhurbaşkanlığımız ve Tarım Bakanlığımız önderliğinde tüm paydaşların bir araya gelmesiyle kalıcı olacak kuraklığa karşı bilim kurulu kurulmalıdır. Çiftçilerimizi ve insanlarımızın bu konuda aydınlatılması lazım, nasıl hareket ettiğimizi görmemiz lazım" dedi.

"Kuraklık, tarım arazilerinin büyük sıkıntılar yaşayacağını gösteriyor"

Çetindağ, geçmiş yıllara oranla bu yıl kuraklığın daha fazla etkisini hissettirdiğini belirterek, "Takvime baktığımız zaman zemheri ayına girdik, geçmiş yıllarda oluyordu ama bu seneki gibi sıkıntılar yaşanmamıştı. Barajlarımızda su seviyesi azaldı, akarsularımız da sular bitti, yer altı sularımız bitti. Şuan da aşırı derecede Sivas'ta kuraklığı iliklerimize kadar hissediyoruz. Kuraklık, tarım arazilerinin ileride büyük sıkıntılar yaşayacağını gösteriyor. Covid-19 hastalığı dolayısıyla beslenmenin ne kadar önemli olduğunu, tarımın ne kadar önemli olduğunu salgından dolayı insanlarımız daha iyi anladı. Bunun ışığında bir an önce kuraklığa dayanıklı bitkilerimizin geliştirilmesi gerekiyor. Çiftçilerimize kuraklığa karşı yönlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Buğday üretimi düşebilir

Çetindağ, kuraklığın 15 gün daha etkisini hissettirmesi durumunda buğday üretiminde rekoltenin yüksek oranda düşeceğini söyledi. Çetindağ, "Ocak ayında yaşanan bu kuraklık kalıcı olmaz diyorum. Belki 15 gün daha Sivasımızda yağış olmazsa emin olun buğday haşatımızda çok büyük verim kayıpları olacak. Baktığımız zaman Türkiye genelinde de büyük kayıp olacak. Buda ülke ekonomimize büyük zarar vermiş olacak. İlk etapta bahar havası yaşanmasından dolayı buğdaylarımız fazla etkilenmedi. İlgili birimlerle görüştüğümüzde 15 gün içerisinde eğer yağışlar başlamazsa Sivas'ta büyük bir kuraklık başlayacak. Buda buğday hasadında verimin düşeceği sinyallerini veriyor ama bizim dileğimiz inşallah bunlar yaşanmadan en kısa zamanda yağışlarımız gelir. İlgili kurumlarla yaptığımız görüşmelerde 15 gün içerisinde Sivas'ta yağış olmazsa buğdayın hiç hasat edilemeyeceğini ve buğdaydan tamamen ümidimizin kesileceği söyleniyor. İnşallah bu sıkıntı yaşanmaz" dedi.

Buğday üretiminde kritik süreç, yağış etkili olmazsa rekolte düşecek
Buğday üretiminde kritik süreç, yağış etkili olmazsa rekolte düşecek
Buğday üretiminde kritik süreç, yağış etkili olmazsa rekolte düşecek
Buğday üretiminde kritik süreç, yağış etkili olmazsa rekolte düşecek

Türkiye, Buğday, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buğday üretiminde kritik süreç, yağış etkili olmazsa rekolte düşecek - Son Dakika


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