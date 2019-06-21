Son Dakika Haberleri: Buğday ürünü ihracatından 4 ayda 300 milyon dolara yakın kazanç sağlandı
Son Dakika Güncel Haber

Buğday ürünü ihracatından 4 ayda 300 milyon dolara yakın kazanç sağlandı

1 saat önce

2019 yılının ilk 4 ayında 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürünü ihraç edildi.

Buğday ürünü ihracatından 4 ayda 300 milyon dolara yakın kazanç sağlandı, System.String[]

Türkiye'de, genel olarak yıllık üretim 20-21 milyon ton seviyelerinde olup iç tüketimimiz 19 milyon ton seviyesindedir. Ülkemiz buğdayda kendine yeten bir ülkedir.

Diğer taraftan Sanayicilerin hammadde ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında buğday ithalatına izin veriliyor. İthal edilen ürün iç pazara sunulmayarak; işlenmiş mamul ürün olarak ihracatı yapılıyor.

TÜRKİYE UN İHRACATINDA BİRİNCİ SIRADA

Türkiye, buğday ürünleri ihracatında dünya pazarında önemli bir yere sahip. Ülkemiz un ihracatında dünyada birinci sırada, makarna ihracatında da ikinci sırada bulunuyor. Un ihracatı son 10 yılda 2 katına, makarna ihracatı ise 6 katına çıktı.

SON 10 YILDA 22,2 MİLYAR DOLARLIK İŞLENMİŞ BUĞDAY MAMULÜ İHRACATI YAPILDI

Türkiye buğdayı hammadde olarak kullanan dünyanın önemli ülkelerinden biri. İthal edilen hammadde işlenerek katma değerli ürünler şeklinde yurtdışına ihraç ediliyor.

Türkiye Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı gerçekleştirdi. Bu hammaddenin işlenmesiyle 22,2 milyar dolar değerinde, diğer ülkelere un, makarna, bisküvi gibi işlenmiş buğday ürünü ihraç etti. Böylece ülke ekonomisine 10 milyar dolar değerinde ek katkı sağlanmıştır.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:29 Kaynak: Bültenler
Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek Buğday ihracatından 4 ayda 300 milyon dolarlık kazanç sağlandı Kurduğu eşek çiftliğinde para basıyor İstanbul Ekonomi Araştırma'dan 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark 5 puan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 11:01:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buğday ürünü ihracatından 4 ayda 300 milyon dolara yakın kazanç sağlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]