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Buğday ve arpa tarlaları küle döndü

1 saat önce

Buğday ve arpa tarlaları küle döndü Köylüler yangını söndürmek için canla başla mücadele ettiADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sarıkaya Köyünde arpa ve buğday tarlalarında meydana gelen yangında 200 dönümlük alan küle döndü.

Buğday ve arpa tarlaları küle döndü
Köylüler yangını söndürmek için canla başla mücadele etti
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sarıkaya Köyünde arpa ve buğday tarlalarında meydana gelen yangında 200 dönümlük alan küle döndü. Köylüler yangını söndürmek için alevlere 50 traktörle müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sarıkaya Köyünde biçerdöverin biçtiği buğday arazisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan arpa ve buğday tarlalarına da sıçradı. Durum üzerine yangın haberini alan köylüler traktörleri ile olay yerine gelerek yangının başka tarlalara sıçramaması için alevlerin etrafını sürdüler. Yaklaşık 50 traktörle müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülürken 200 dönümlük buğday ve arpa yanarak küle döndü. Köylülerin alevlerle mücadelesi ise amatör kameralar tarafından kaydedildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Buğday ve arpa tarlaları küle döndü
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:43 Kaynak: İHA
Sarıkaya, Besni, 3. Sayfa
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