Buğday ve kırmızı mercimek fiyatlarındaki artış

Nizip
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı
, buğday ve kırmızı mercimek fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Hasadın ilk günlerinde 1,50 lira olan buğdayın kilogramı, şu anda 1,90 lira. Bu da kısa sürede yüzde 30'la varan çok ciddi bir artıştır. Bizim en büyük korkumuz, stokçu bugün bu fiyatla mal alımı yapıyorsa, herhalde aldığı ürünü 3 liraya satmak içindir. Böyle olursa büyük sıkıntı yaşayacağız." dedi.
Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'da buğdayda hasat dönemi başlamasına rağmen fiyatların her geçen gün yükseldiğini belirtti.
Fiyatların beklentilerin çok üzerinde arttığını, bu konuda devletin çok hızlı bir şekilde önlem alması gerektiğini savunan Sarı, "Bizler sanayici olarak buğday temininde büyük sıkıntılar yaşıyoruz, resmen stokçularla mücadele ediyoruz. Eğer hasat döneminde olduğumuz şu an böyle sıkıntılar yaşıyorsak iki ay sonra ne yapacağız, bunlarla nasıl mücadele edeceğiz bilemiyoruz. Fabrikaların ihtiyacı olan buğdayı bile tedarik etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bunun tek sebebi piyasadaki stokçu ve spekülatörlerdir. Devletimizin bu konunun önüne geçmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.
Sarı, özellikle makarnalık buğdayda piyasada çok ciddi bir sıkıntı olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:
"Hasadın ilk günlerinde 1,50 lira olan buğdayın kilogramı, şu anda 1,90 lira. Bu da kısa sürede yüzde 30'la varan çok ciddi bir artıştır. Bizim en büyük korkumuz, stokçu bugün bu fiyatla mal alımı yapıyorsa herhalde aldığı ürünü 3 liraya satmak içindir. Böyle olursa büyük sıkıntı yaşayacağız. Bu nedenle devletimizden yardım bekliyoruz. Aynı konu kırmızı mercimek fiyatlarında da mevcut. Devletin kilogramı 2,50 lira olarak açıkladığı kırmızı mercimek fiyatı bugün piyasada 3,20-3,30 liraya kadar çıkmış durumda ve sanayicinin eline ürün geçmiyor. Yani hasat dönemimde varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bunun da tek nedeni, çok iyi biliyoruz ki gayri resmi olarak çalışan ve devlete hiçbir katkısı olmayan stokçulardır. Bizlerin isteği devletimizin bunlara fırsat vermemesi ve üzerine gitmesidir."