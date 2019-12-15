Buğday ve mahlut ithalatına tarife kontenjanı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Buğday ve mahlut ithalatına tarife kontenjanı - Son Dakika Ekonomi

Buğday ve mahlut ithalatına tarife kontenjanı

6 saat önce

Buğday ve mahlutun belirlenen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatı için gümrük vergisi alınmayacak.

Buğday ve mahlut ithalatına tarife kontenjanı, System.String[]

Buğday ve mahlutun belirlenen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatı için gümrük vergisi alınmayacak.

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisine, buğday ve mahlut için ayrılan tarife kontenjanı 1 milyon tondan 1 milyon 500 bin tona çıkarıldı. Söz konusu ürünün tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatından gümrük vergisi alınmayacak.

Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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