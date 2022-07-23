Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı

23.07.2022 15:47

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle buğday fiyatları tavan yaptı. Tam da şu günlerde İstanbul Silivri'de buğday yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanarak kül oldu.

Silivri Küçük Kılıçlı Mahallesi'nde Buğday yüklü bir kamyon tarlada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yol kenarında park halinde bulunan kamyondan çıkan alev alevler 30 dönümlük anıza da sıçradı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERALARDA

Savaş faktöründen dolayı buğday fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemde meydana gelen bu yangın cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın alev alev yandığı görülüyor.

İşte olay yerinden kareler;

Buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı
Buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı
Buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı
YORUMLAR
500
Cip şarampole yuvarlandı: 1 ölü Cip şarampole yuvarlandı: 1 ölü Gençlerin elektrikli araçları Körfez Pisti'nde yarıştı Gençlerin elektrikli araçları Körfez Pisti'nde yarıştı
Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor
16:02 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacının Türk askerleriyle ilgili anısı Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı
16:00 Türkiye'de köyün arkasındaki tüyler ürpertici videoyu çeken genç ilk kez konuştu: Kesinlikle montaj değil
15:47 Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı
15:33 Tarkan "Yap Bir Güzellik" isimli yeni şarkısını yayınladı, dinleyiciler ikiye bölündü
15:31 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek açılışında hükümete yüklendi: Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz
15:29 Sakarya'daki ürkütücü köye giden gen kız, sabah uyandığında ayağına kına yakıldığını fark edince büyük panik yaşadı
15:27 Futbolcu Jose Sosa'nın eski eşi Caro Alurralde: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin
15:19 Sokak kedisi, yavrularını korumak için evcil köpeğin saldırısını püskürttü! Öfkeli anne, Karamel'in kucağına atladığı sahibini yaraladı
14:57 Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 16:29:50. #1.13#
SON DAKİKA: Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement