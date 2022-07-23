Silivri Küçük Kılıçlı Mahallesi'nde Buğday yüklü bir kamyon tarlada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yol kenarında park halinde bulunan kamyondan çıkan alev alevler 30 dönümlük anıza da sıçradı.
Savaş faktöründen dolayı buğday fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemde meydana gelen bu yangın cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın alev alev yandığı görülüyor.
İşte olay yerinden kareler;
Son Dakika › 3. Sayfa › Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı - Son Dakika