Buğday yüklü kamyon alev alev yandı

Silivri Küçük Kılıçlı Mahallesi'nde buğday yüklü bir kamyon tarlada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yol kenarında park halinde bulunan kamyondan çıkan alev alevler 30 dönümlük anıza da sıçradı. Alev alev yanan kamyonet saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın alev alev yandığı görülüyor.

İSTANBUL - Silivri'de buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Araç küle dönerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

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