Buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Suruç - Birecik karayolu Yolboyu Mevkisinde yaşandı. İmam B. yönetimindeki 63 DF 114 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ters dönen tırdaki buğday etrafa saçılırken tırda bulunan sürücü İmam B. ile Abit Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
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