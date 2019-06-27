Son Dakika Haberleri: Buğdayda dane kaybına karşı denetim yapılıyor
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Buğdayda dane kaybına karşı denetim yapılıyor

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver ve tarlalarda dane kontrolü yapılıyor.

Buğdayda dane kaybına karşı denetim yapılıyor, System.String[]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver ve tarlalarda dane kontrolü yapılıyor.

Hasadın yeni başladığı Manyas'ta, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından tarlalarda dane kontrolleri gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hakan Kaplan, hububat hasadının yüzde 95'inin biçerdöverler tarafından yapıldığını söyledi. Biçerdöverlerin belirli kurallara uymak zorunda olduğunu belirten Kaplan, bakanlığın kendilerine verdiği yetki ve ilgili talimatlar gereği teknik personelin biçerdöverlerin kontrollerini sürekli yaptığını söylerken, böylece dane kaybını en alt seviyeye getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaplan, dane kaybını önlemek için biçerdöver operatörlerinin ayarlarını çok iyi yapmaları ve arazinin yapısını da dikkate alarak uygun hızla gitmeleri gerektiğine dikkat çekerek, "Kontrollerde yüzde iki dane kaybının esas alındığını, bunun üzerinde dane kaybı olduğunda cezai müeyyide uyguladıklarını ve yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirterek, biçerdöver operatörlerine teşekkür ettik. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
Hakan Kaplan, Balıkesir, Manyas, Ekonomi
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