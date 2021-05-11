Buğdayda hasat başlıyor, çiftçi fiyat bekliyor

Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Adana'da buğday hasadı başlıyor. Üreticiler fiyatın en az 2 lira 20 kuruş olmasını, devletten de 30-40 kuruş destek verilmesini bekliyor.

Adana'da üreticiler Ramazan Bayramı'nın ardından hasada başlamaya hazırlanırken buğday ekim alanı geçen seneye göre yüzde 10 azalırken, dönümde 600 kilogram rekolte bekleniyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday üretimi yapılan illerde kuraklık yaşandığını belirterek, "Türkiye'de 22 ilde kuraklık olduğundan dolayı o illerde buğday yok denecek kadar az. Geçen yıl Türkiye'de 20 milyon 500 bin ton buğday üretimi gerçekleştirildi. Buğdayda bu sene yüzde 10 azalma olacak" diye konuştu.

"FİYATLAR 2 LİRA 20 KURUŞ OLMALI"

Buğday ve mısırın şu anda fiyatlarının aynı gittiğini belirten Doğan, bu seneki buğday fiyatının 2 lira 20 kuruş olması gerektiğini söyledi. Doğan, "Mevcutta bulunan buğdayın fiyatı 2 lira 05 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında. Mısır fiyatı da şu anda 2 lira 10 kuruş. Buğday ve mısır aynı fiyatta. Aslında her yıl buğdayın fiyatı mısırdan yüksek olurdu. Nedense bu yıl buğday fiyatları yükselmesin diye önüne geçildi. Buğday zaruri bir ihtiyaçtır, fiyatı tabi ki yükselmesin ama biz devletimizden buğdaya ayçiçeğinde olduğu gibi 40 kuruşluk destek bekliyoruz. 10 kuruşluk destek çiftçiyi memnun etmiyor. Girdi fiyatları arttı. Buğdayın fiyatının 2 lira 20 kuruş ile 2 lira 30 kuruş arasında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"30-40 KURUŞ DESTEK VERİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan buğday için 30-40 kuruş destek beklediklerini kaydeden Mehmet Akın Doğan, "Adana'da genellikle buğday tarlada desen değiştirmek için ekilir. Buğdaydan bu sene iyi verim bekliyoruz ama aslında buğday çiftçiye para kazandıran bir ürün değil. Cumhurbaşkanımız tarafından çiftçiye verilen 10 kuruş destek yeterli değil. Bu sene girdi fiyatları arttı ve 30-40 kuruş destek verilirse buğday ekimleri artacaktır. Buğday bir zaruri ihtiyaçtır ve bütün ülkeler pandemide buğdayı stok yaptı. Buğday, para kazandırmasa da olmazsa olmaz bir üründür" şeklinde konuştu.

Üreticilere hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Başkan Doğan, "Çiftçilerimiz bu yıl buğdayını hasat ettiklerinde rutubet 14'ün üzerinde biçmesinler. Lisanslı depolar bu yıl yine buğdayı alacak. Lisanslı depolara çiftçilerimiz ürününü götürdüğünde bunun yüzde 75'ine 9 ay sıfır faizle kredi kullanmakta. 750 lira nakliye desteği almakta ve analiz ücreti ödememekte. Çiftçimiz bugün ürünü döktüğünde parasını yarın Ziraat Bankası'ndan alabiliyor" dedi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)