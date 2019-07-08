Son Dakika Haberleri: Buğdayda rekolte az, verim düşük
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Buğdayda rekolte az, verim düşük

42 dakika önce

Ekilen toprakların azalmasına ek olarak iklim koşulları da rekolteyi düşürdü, fiyatları artırdı.

Buğdayda rekolte az, verim düşük, System.String[]
Ekilen toprakların azalmasına ek olarak iklim koşulları da rekolteyi düşürdü, fiyatları artırdı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:12 
Ekonomi
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