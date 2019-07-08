Buğdayda rekolte az, verim düşük
42 dakika önce
Ekilen toprakların azalmasına ek olarak iklim koşulları da rekolteyi düşürdü, fiyatları artırdı.
Ekilen toprakların azalmasına ek olarak iklim koşulları da rekolteyi düşürdü, fiyatları artırdı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:12
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