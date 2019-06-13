Buğdayda rekolte düştü

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Korku dolu anlar! Yangında, balkona sığınan anne ve çocuklar canlarını zor kurtardı

Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler

IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti