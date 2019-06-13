Son Dakika Haberleri: Buğdayda rekolte düştü
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Buğdayda rekolte düştü

3 saat önce

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bu yıl buğdayda hem ekim alanlarının daraldığını, hem de rekoltenin düştüğünü belirterek, çiftçinin mağdur olmaması için taban fiyatın aylık ortalama enflasyon ve paranın maliyeti de dikkate alınarak her ay kademeli olarak arttırılmasını önerdi.

Buğdayda rekolte düştü, System.String[]
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bu yıl buğdayda hem ekim alanlarının daraldığını, hem de rekoltenin düştüğünü belirterek, çiftçinin mağdur olmaması için taban fiyatın aylık ortalama enflasyon ve paranın maliyeti de dikkate alınarak her ay kademeli olarak arttırılmasını önerdi.

Başkan Mutlu Doğru, buğday hasadı tamamlanan Adana'da, kış yağışlarının yeterli olmasına rağmen buğday veriminin tahmin edilenden çok düşük gerçekleştiğini belirterek, "2018 yılında Adana'da 1 milyon 749 bin dekar buğday ekili alandan toplam 680 bin ton rekolte elde edilmişken, bu yıl ekim alanlarının 1 milyon 530 bin dekara gerilemesi ve verimin de düşük gerçekleşmesi neticesinde Adana'daki rekoltenin 500 bin tonun altında kalmasını tahmin ediyoruz" dedi.

Mayıs ayının başında tonu bin 480 liraya kadar alıcı bulan ekmeklik buğdayın TMO'nun açıkladığı fiyatın da etkisiyle hasatta bin 300 liraya kadar gerilediğini ifade eden Doğru, TMO tarafından açıklanan müdahale fiyatının ise taban değil piyasada oluşması hedeflenen tavan fiyatı belirlediğini kaydetti. Doğru, "Geniş bir coğrafyaya sahip olan ülkemizde, mayıs ayında hasadına başlanıp ağustos ayına kadar hasadına devam edilen buğday için, TMO tarafından mayıs başında açıklanan fiyat, aylık ortalama enflasyon ve paranın maliyeti de dikkate alınarak her ay kademeli olarak arttırılmalıdır" diye konuştu.

Doğru, sözlerine şöyle devam etti:

"TMO, buğday ticaretiyle uğraşanların ve sanayicinin de önünü görerek piyasaya girmesini teşvik etmek amacıyla aylık buğday satış fiyatını da kademeli olarak açıklamalıdır. Buğdayın anavatanlarından birisi sayılan Anadolu topraklarında buğday üretiminin dışa bağımlı olmadan devam etmesi için çiftçimizin buğdaydan para kazanması gerekmektedir. Bu nedenle buğday ekimini teşvik edici ilave desteklerin 2019 yılı için açıklanacak tarımsal destekler kararnamesinde yer almasını temenni etmekteyiz." - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
Adana, Ekonomi
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