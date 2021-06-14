Mardin'de, yaşanan kuraklık nedeni ile buğdaydan istediği verimi alamayan çiftçi, gözlerini samandan gelecek gelire çevirdi.

Kızıltepe ilçesine bağlı Elbeyli köyünde çiftçiler buğday hasadına başladı. Bu yıl bölgede yağışların yok denecek kadar az olması nedeniyle yaşanan kuraklık buğday verimini düşürdü. Bölgede sulu tarımın olmamasıyla birlikte tarlalarını kendi imkanlarıyla sulayan çiftçiler, bu yıl buğdaydan istediği verimi alamadığı için gözlerini samandan gelecek olan gelire çevirdi.

Hasadın bu sene bekledikleri gibi olmadığını kaydeden çiftçilerden Veysi Akan, "Yağmur yağmadığı için beklediğimiz gibi değildi. Ama yine de çok şükür diyoruz. Çünkü bölge olarak bayağı kuru bir dönem geçirdik. Buğday hasadı bu sene ortalama 450-500 kilo civarı dönüm başına o şekilde attı. Dönüm başına o kadar geldi" dedi.

Çiftçi Akan, üretimdeki gelir oranın yapılan harcama ve alınan malzemelerin pahalılığı nedeniyle gidere yakın bir miktar olduğunu aktardı.

"Bu yıl samandan iyi bir gelir bekliyoruz"

Samanın bu yıl iyi olduğunu belirten çiftçi Akan, "O yüzden samandan iyi bir gelir bekliyoruz. Biz samanı komisyoncular aracılığıyla veriyoruz. Telefonla konuşuyoruz. Biri gelip fiyat veriyor. Ton başı 550-600 lira bandında şu an. Yani samanda şu an kıymete bindi. Nedeni ise hep kuru tarım. Batıya gönderiyoruz samanı. Kıymete bindi şu anda ama yine de istediğimiz fiyat verilmiyor. Gider ile gelir arasındaki fark şöyle, çiftçinin aldığı mazot, kullandığı gübre, kullandığı ilaç çok pahalıya geliyor. O yüzden bu maliyetlerin çiftçiye biraz daha düşürülmesi lazım. Yani çiftçinin bunları biraz daha ucuza alması lazım ki üretim yapabilsin. Çünkü bir ülke üretimle ayakta durur" diye konuştu.

Çiftçi Akan, sulama yaptıkları halde dönüm başına aldıkları verimin 400-450'yi geçmediğini ve çevrede kuru tarımın yapıldığını belirtti. - MARDİN