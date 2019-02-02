Buğdayın Atası"Yla Yapılan Simit İlgi Görüyor

Anadolu topraklarında 10 bin yıldır yetiştirilen ve "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayından Kastamonu'da yapılan simitler ilgi görüyor.

ÖZGÜR ALANTOR - Anadolu topraklarında 10 bin yıldır yetiştirilen ve "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayından Kastamonu'da yapılan simitler ilgi görüyor.



Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor. Siyez buğdayı ve ona bağlı ürünlerin üretimi, doğal ürünlere taleple paralel olarak giderek artıyor.



Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yılda 3 bin tonun üzerinde siyez buğdayı üretiliyor. İlçede siyez buğdayından çeşitli ürünler elde ediliyor.



İhsangazi'de pastane işletmeciliği yapan Halil Çakal da siyez buğdayından yaptığı simitleri ilçenin yanı sıra Türkiye'nin farklı kentlerine de göndermeye başladı.



Çakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin hem çiftçilikle uğraştığını hem de pastane işlettiğini söyledi.



Arazisine siyez buğdayı ektiğini dile getiren Çakal, "Siyez buğdayı, çok özel bir ürün. Son dönemde siyez buğdayından simit yapmaya başladık. O nedenle tamamen doğal. Oldukça da güzel bir ürün oldu. Bölgede siyez buğdayından simidi sadece biz üretiyoruz." dedi.



- "Siyez buğdayından yapılan simit, 8 güne kadar dayanıyor"



Günde bin civarında simit ürettiklerini ve oldukça ilgi gördüğünü belirten Çakal, "Simidi önce yöremizde satmaya başladık. Bölgede ilgi gördükten sonra il dışına da gönderdik. Ankara, İstanbul, İzmir, Adıyaman, Mersin, Amasya ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerine satıyoruz. Siyez buğdayından yapılan simit, 8 güne kadar dayanıyor, bozulma olmuyor. Bu sayede uzak yerlere gönderebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



Müşterilerden Ergin Selbaş da Araç ilçesinde yaşadığını, işi gereği sık sık İhsangazi'ye geldiğini anlatarak, "Gelince de kahvaltımı burada yapıyorum. Bunun nedeni de siyez buğdayından yapılan simit. Çok sağlıklı ve lezzetli olduğu için bu simidi tercih ediyorum." diye konuştu.

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