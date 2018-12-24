Son Dakika Haberleri: Buğdayın Memleketi Ilgın'da Ceviz ve Badem Yetiştirecekler

Buğdayın Memleketi Ilgın'da Ceviz ve Badem Yetiştirecekler

22 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir çiftçi buğday tarımı yaptığı taşlı arazisinden kazandığı geliri yükseltmek amacı ile tarlasına badem ve ceviz ağaçları dikti.

Buğdayın Memleketi Ilgın'da Ceviz ve Badem Yetiştirecekler, System.String[]
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir çiftçi buğday tarımı yaptığı taşlı arazisinden kazandığı geliri yükseltmek amacı ile tarlasına badem ve ceviz ağaçları dikti.

Çiftçilerden Süleyman Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahıl ambarı Ilgın'da, kendisinin ve tüm çiftçilerin gelir seviyesini yükseltmek adına bir girişim ile taşlı tarım arazisini meyve bahçesine çevirerek ekonomiye kazandırılması için bir çalışma başlattıklarını söyledi.

"Mahallemizde şimdiye kadar tarım arazileri sadece tahıl ürünlerinin üretiminde değerlendiriliyordu" diyen Koç, şöyle konuştu:

"Biz taşlı arazilerimizden yeterli verimi alamadığımız için farklı bir ürün arayışına girdik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda arazimizin ceviz ve badem yetiştiriciliğine uygun olduğu bilgisine ulaştık. Kendi imkanlarımızla beş yüz ince kabuk çerezlik badem ve ceviz fidanı diktik. Bu gayretimizi gören Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında bir miktar daha fidan verdi. Bu fidanları da toprakla buluşturduk. İnşallah buğdayın memleketinde meyveciliğe örnek olmak istiyoruz."

Koç, kendisine destek veren yetkililere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:27 Kaynak: AA

Konya, Ilgın, Ekonomi
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