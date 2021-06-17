Buğdayın yandığını gören mahalleli tarlaya koştu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri ve mahalleli tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mızar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Reşat Y.'ye ait buğday tarlası henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın çıktığını gören mahallede yaşayan vatandaşlar tarlaya koştu. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekipler ile vatandaşların dayanışması alevlerin tarlanın her tarafına yayılmasını engelledi.

Çıkış nedeni araştırılan yangında yaklaşık 20 dönüm ekili alanın zarar gördüğü belirtildi. - ŞANLIURFA