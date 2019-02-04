Buğdaylıspor Şampiyon Oldu, Sindelhöyükspor Küme Düştü
1 saat önce
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyükspor'udeplasmanda2-1 yenen Buğdaylıspor, ligin bitimine 2hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken rakibi Sindelhöyükspor ise küme düştü.
Kayseri
Birinci Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyükspor'udeplasmanda2-1 yenen Buğdaylıspor, ligin bitimine 2hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken rakibi Sindelhöyükspor ise küme düştü. Develi
İlçe Stadı'nda oynana ve Rıza Öztürk
'ün yönettiği karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında İbrahim Çalış ve Ali Rıza Sancak'ın golleri ile konuk ekip Buğdaylıspor 2-0 öne geçti. Evsahibi takım Sindelhöyükspor kazandığı penaltı atışından Hidayet Ayhan ile yararlanamadı ve ilk yarı bu skor ile sona erdi. İkinci yarıda Bekir Dinç ile farkı bire indiren Sindelhöyükspor'un çabaları yeterli olmayınca karşılaşma 2-1'lik skor ile tamamlandı. Bu sonucun ardından Buğdaylıspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı. Kendi evinde mağlup olan Sindelhöyükspor ise bitime 2 hafta kala küme 2. Amatör küme'ye düşmüş oldu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:01 Kaynak: İHA
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