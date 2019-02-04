Son Dakika Haberleri: Buğdaylıspor Şampiyon Oldu, Sindelhöyükspor Küme Düştü

Buğdaylıspor Şampiyon Oldu, Sindelhöyükspor Küme Düştü

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyükspor'udeplasmanda2-1 yenen Buğdaylıspor, ligin bitimine 2hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken rakibi Sindelhöyükspor ise küme düştü.

Buğdaylıspor Şampiyon Oldu, Sindelhöyükspor Küme Düştü, System.String[]
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyükspor'udeplasmanda2-1 yenen Buğdaylıspor, ligin bitimine 2hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken rakibi Sindelhöyükspor ise küme düştü.

Develi İlçe Stadı'nda oynana ve Rıza Öztürk'ün yönettiği karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında İbrahim Çalış ve Ali Rıza Sancak'ın golleri ile konuk ekip Buğdaylıspor 2-0 öne geçti. Evsahibi takım Sindelhöyükspor kazandığı penaltı atışından Hidayet Ayhan ile yararlanamadı ve ilk yarı bu skor ile sona erdi. İkinci yarıda Bekir Dinç ile farkı bire indiren Sindelhöyükspor'un çabaları yeterli olmayınca karşılaşma 2-1'lik skor ile tamamlandı. Bu sonucun ardından Buğdaylıspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı. Kendi evinde mağlup olan Sindelhöyükspor ise bitime 2 hafta kala küme 2. Amatör küme'ye düşmüş oldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Develi, Rıza Öztürk, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Giresunspor'da Ümit Özat Dönemi Sona Erdi Galatasaraylı Taraftarlardan Younes Belhanda'ya Büyük Tepki

Galatasaray'ın, Sezon Sonunda Fernando Muslera ile Yollarını Ayıracağı İddia Edildi Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Ricardo Quaresma'nın Yeni Adresini Canlı Yayında Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buğdaylıspor Şampiyon Oldu, Sindelhöyükspor Küme Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]