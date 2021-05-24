BUĞRA KAVUNCU HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA ÜMİT ÖZDAĞ'IN İFADESİ ALINACAK - Son Dakika

BUĞRA KAVUNCU HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA ÜMİT ÖZDAĞ'IN İFADESİ ALINACAK

24.05.2021 10:37

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınacak. Özdağ'ın, çarşamba günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, ifade vermesi bekleniyor.

KAVUNCU DA ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı. İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da 21 Ekim 2020'de partililerle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

BUĞRA KAVUNCU HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA ÜMİT ÖZDAĞ'IN İFADESİ ALINACAK
BUĞRA KAVUNCU HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA ÜMİT ÖZDAĞ'IN İFADESİ ALINACAK
BUĞRA KAVUNCU HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA ÜMİT ÖZDAĞ'IN İFADESİ ALINACAK
BUĞRA KAVUNCU HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA ÜMİT ÖZDAĞ'IN İFADESİ ALINACAK

Milletvekili, Ümit Özdağ, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUĞRA KAVUNCU HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA ÜMİT ÖZDAĞ'IN İFADESİ ALINACAK - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar

Son Dakika Haberleri
11:03 Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada
11:00 Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
10:52 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor
10:46 Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor
10:36 Can çekişen arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayan vefalı kedi
10:23 Çok nadir bulunan pembe-mor renkli elmas, 246 milyon liraya satıldı
10:22 Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!
10:19 Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi! Acun Medya Akademi kuruldu
10:07 Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki
Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada         
11:03
Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı         
10:57
Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor         
10:47
Can çekişen arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayan vefalı kedi Can çekişen arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayan vefalı kedi         
10:37
Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!         
10:22
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı         
09:30
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?         
17:40
Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti         
17:26
8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor         
14:44
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 11:12:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BUĞRA KAVUNCU HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA ÜMİT ÖZDAĞ'IN İFADESİ ALINACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement