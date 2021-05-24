BUĞRA KAVUNCU HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA ÜMİT ÖZDAĞ'IN İFADESİ ALINACAK - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınacak. Özdağ'ın, çarşamba günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, ifade vermesi bekleniyor.

KAVUNCU DA ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı. İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da 21 Ekim 2020'de partililerle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.