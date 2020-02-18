Buğrahan'ın favorisi: Eda Ece
7 saat önce
Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer, sevgilisiyle verdiği bu pozu önceki gün Instagram'ın Hikaye bölümünde İngilizce "favori insanım" notuyla paylaştı.
Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer, sevgilisiyle verdiği bu pozu önceki gün Instagram'ın Hikaye bölümünde İngilizce "favori insanım" notuyla paylaştı. Ece de o paylaşımı kendi sayfasında yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:08
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