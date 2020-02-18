Buğrahan'ın favorisi: Eda Ece - Son Dakika
Son Dakika Magazin Buğrahan'ın favorisi: Eda Ece - Son Dakika Magazin

Buğrahan'ın favorisi: Eda Ece

7 saat önce

Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer, sevgilisiyle verdiği bu pozu önceki gün Instagram'ın Hikaye bölümünde İngilizce "favori insanım" notuyla paylaştı.

Buğrahan'ın favorisi: Eda Ece, System.String[]

Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer, sevgilisiyle verdiği bu pozu önceki gün Instagram'ın Hikaye bölümünde İngilizce "favori insanım" notuyla paylaştı. Ece de o paylaşımı kendi sayfasında yayınladı.

Anadolu Efes, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:08 
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