"Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı" dedi.
Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı yaptıran: Evren Durcan. Aşıyı yapan: Dr. Muhammet Gülle. Saat: 18.13. Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı. Geç saatte arkadaşlarımıza bu haberi verdiğimizde evlerine yeni dönmüşlerdi. Günün hatırası bir fotoğraf istedik. Gönderdiler" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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