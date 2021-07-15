"Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı" - Son Dakika

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı yaptıran: Evren Durcan. Aşıyı yapan: Dr. Muhammet Gülle. Saat: 18.13. Bugün 1 Milyonuncu doz aşı İstanbul Bağcılar meydanındaki çadırımızda yapıldı. Geç saatte arkadaşlarımıza bu haberi verdiğimizde evlerine yeni dönmüşlerdi. Günün hatırası bir fotoğraf istedik. Gönderdiler" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?