Bugün 10 Nisan 2019 Çarşamba - Günlük Burç Yorumları ve Astroloji, Demet Baltacı
18 dakika önce
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp hattımıza mesaj yazın.
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp hattımıza mesaj yazın.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:07 Kaynak: Youtube
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu
Muaf Olduğu Halde Emlak Vergisi Ödeyen Emekliler, Parasını Geri Alabiliyor
İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum