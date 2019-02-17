Bugün 18 Şubat 2019 Pazartesi - Günlük Burç Yorumları, Astrolog Demet Baltacı
50 dakika önce
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp hattımıza mesaj yazın.
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp
hattımıza mesaj yazın.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:39 Kaynak: Youtube
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor
Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerasında Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi