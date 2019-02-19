Bugün 20 Şubat 2019 Çarşamba - Günlük Burç Yorumları, Astrolog Demet Baltacı
22 dakika önce
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp hattımıza mesaj yazın.
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp
hattımıza mesaj yazın.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:38 Kaynak: Youtube
Deniz Seki, Tayfun Topal'la İlişkisini Bitirdiğini Açıkladı
Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı
Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi