Bugün 21 Şubat 2019 Perşembe - Günlük Burç Yorumları, Astrolog Demet Baltacı
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:39 Kaynak: Youtube
Dodurga'da 14 Milyon Ton Kömür Rezervi Bulunuyor
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