Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak! - Son Dakika

İstanbul Sözleşmesi'nden ilk çekilen ülke olan Türkiye'de kadın cinayetleri bir türlü durdurulamazken; kadınlar bugün meydanlarda İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini, bu sözleşme eksiksiz uygulanana dek mücadele edeceklerini bir kez daha haykıracak.

6284 sayılı Yasa'yı budamaya yönelik girişimler, hayatlarını savunan kadınlara verilen cezalar, şiddet faili erkeklere uygulanan iyi hal/haksız tahrik indirimler, nefret söylemleri yine meydanların gündeminde olacak. İş yaşamında şiddet ve tacizi önlemeye dönük ilk uluslararası sözleşme olan ILO 190'ın imzalanması ve uygulanması da bu yıl öne çıkacak talepler arasında.

EYLEMLER NEREDE?

¦ İstanbul: 19.30- Taksim Tünel

¦ Ankara: 18.30- Sakarya Meydanı

¦ İzmir: 19.00-Kıbrıs Şehitleri Caddesi

¦ Bursa: 19.00-Fomara Meydanı

¦ Eskişehir: 18.30- Espark önü

¦ Adana: 18.00-5 Ocak Meydanı

¦ Antalya: 19.30-Kapalı yol Halkbank önü

¦ Dersim: 17.30- Seyit Rıza Meydanı