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Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak! - Son Dakika

Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak!

25.11.2021 08:44
Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak!

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. Ülkenin dört bir yanında kadınlar bugün erkek şiddetine, kadın cinayetlerine, her türlü eşitsizlik ve ayrımcılığa karşı hakları ve hayatları için sokağa çıkıyor.

İstanbul Sözleşmesi'nden ilk çekilen ülke olan Türkiye'de kadın cinayetleri bir türlü durdurulamazken; kadınlar bugün meydanlarda İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini, bu sözleşme eksiksiz uygulanana dek mücadele edeceklerini bir kez daha haykıracak.

6284 sayılı Yasa'yı budamaya yönelik girişimler, hayatlarını savunan kadınlara verilen cezalar, şiddet faili erkeklere uygulanan iyi hal/haksız tahrik indirimler, nefret söylemleri yine meydanların gündeminde olacak. İş yaşamında şiddet ve tacizi önlemeye dönük ilk uluslararası sözleşme olan ILO 190'ın imzalanması ve uygulanması da bu yıl öne çıkacak talepler arasında.

Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak!

EYLEMLER NEREDE?

¦ İstanbul: 19.30- Taksim Tünel

¦ Ankara: 18.30- Sakarya Meydanı

¦ İzmir: 19.00-Kıbrıs Şehitleri Caddesi

¦ Bursa: 19.00-Fomara Meydanı

¦ Eskişehir: 18.30- Espark önü

¦ Adana: 18.00-5 Ocak Meydanı

¦ Antalya: 19.30-Kapalı yol Halkbank önü

¦ Dersim: 17.30- Seyit Rıza Meydanı

Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Feminizm, Feminist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bugün 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü! Kadınlar tüm Türkiye'de sokağa çıkacak! - Son Dakika
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