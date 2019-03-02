Bugün 3 Mart 2019 Pazar - Günlük Burç Yorumları, Astrolog Demet Baltacı
1 saat önce
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp hattımıza mesaj yazın.
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp
hattımıza mesaj yazın.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:38 Kaynak: Youtube
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Doğmamış Bebeklerine Instagram Hesabı Açtı
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
Venezuela Ordusunda Bulunan 600 Asker, Guaido'nun Saflarına Katıldı