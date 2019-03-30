Bugün 31 Mart 2019 Pazar - Günlük Burç Yorumları ve Astroloji, Demet Baltacı
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:31 Kaynak: Youtube
Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu
Liderlerin Kilometrelerce Yol Katettiği Seçim Mesaisinde Rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Kocası ve Arkadaşlarının Zorla Dans Ettirmek İstedikleri Kadın Demir Çubukla İşkence Gördü