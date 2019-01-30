Bugün 31 Ocak 2019 Perşembe - Günlük Burç Yorumları, Astrolog Demet Baltacı
50 dakika önce
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp hattımıza mesaj yazın.
? 0507 - 607 50 17 ? Sorularınız ve Danışmanlık için Lütfen Whatsapp
hattımıza mesaj yazın.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:34 Kaynak: Youtube
Makedonya'nın Zaman Gazetesi Kararına Büyük Tepki
BAE, Başbakan Eski Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de Telefonlarını Dinlemiş
FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi